Whatsapp: ora Siri è in grado di leggere i messaggi

Nel corso dell’ultimo fine settimana, gli ingegneri che lavorano suhanno rilasciato un importante aggiornamento per la versionedell’applicazione, che si apre finalmente a, l’assistente vocale del gigante di Cupertino.

Come recita il changelog ufficiale, Siri è ora in grado di leggere gli ultimi messaggi in arrivo, ma non è tutto, perchè sempre l’assistente vocale è ora in grado di scriverli sotto dettatura.

Riguardo i messaggi vocali, secondo quanto riportato da alcuni utenti che hanno avuto modo di provare la funzione, potranno essere letti solo quelli che sono segnati come nuovi.

Altre modifiche includono miglioramenti al design delle schermate chiamate, info contatto ed info gruppo, mentre nella schermata “i miei aggiornamenti”, ora sarà possibile selezionare più stati alla volta per inoltrarli o eliminarli.

L’update, rilasciato nel corso del weekend, pesa poco più di 128 megabyte e porta WhatsApp alla versione 2.17.20.