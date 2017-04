Whatsapp: ormai prossimo il lancio della funzione Revoke

Sarebbe ormai prossimo il lancio della funzionein, che come vi abbiamo già raccontato su queste pagine permetterà agli utenti di eliminare i messaggi inviati, a meno che questi non siano già stati letti dal destinatario.

L’account Twitter WABetaInfo, da sempre attento a tutto quanto riguarda il mondo Whatsapp, nel corso delle ultime ore ha svelato degli interessanti dettagli sulla funzione, e sulle tempistiche. A quanto pare, infatti, gli utenti non avranno due minuti di tempo per cancellare i messaggi, ma cinque, ma non è tutto, perché la funzione “Revoke” permetterà non solo di annullare l’invio dei messaggi, ma anche di modificarli, sia da mobile che da PC attraverso WhatsApp Web.

Il tutto è disponibile attualmente nella versione beta, ma un aggiornamento per i client per Android ed iOS potrebbe presto metterla a disposizione al grande pubblico in tempi relativamente stretti.

Altre novità dovrebbero riguardare la formattazione dei testi, che sarà possibile semplicemente evidenziando la parola desiderata.