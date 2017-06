Whatsapp: presto sarà possibile inviare qualsiasi tipo di file

Importante novità in arrivo pernei futuri aggiornamenti. Secondo quanto riportato da alcuni siti, infatti, gli sviluppatori della famosa applicazione per la messaggistica istantanea starebbero pensando di permettere agli utenti di condividere con gli amici qualsiasi tipo di file, dalla versionee desktop dell’app.

Ad oggi, infatti, Whatsapp non supporta la condivisione di tutti i tipi di file, il che costringe gli utenti ad utilizzare applicazioni di terze parti. La situazione però potrebbe presto cambiare. Lo sviluppatore infatti starebbe testando la nuova funzione con un numero limitato di utenti che utilizzano l’app.

La nuova versione consentirà agli utenti di condividere file di una dimensione massima di 100 megabyte su Android, 128 megabyte su iOS e 64 megabyte da desktop. Non sappiamo quanto dureranno questi test.

Come sempre, inoltre, non possiamo garantirvi che la feature vedrà la luce dal momento che spesso le società effettuano questi test con un ristretto gruppo di persone per poi mettere da parte le funzioni.