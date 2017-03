WhatsApp: pronto il passo indietro, nella beta tornano i vecchi stati

Lo scorso mese, attraverso un aggiornamento molto criticato,ha mandato in pensione i vecchi stati, sostituendoli con le Storie che abbiamo già visto all’opera su. A quanto pare però il servizio di messaggistica istantanea sarebbe pronto a fare un passo indietro.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti che stanno partecipando al programma beta di Whatsapp, infatti, nell’ultima versione dimostrativa dell’applicazione avrebbero fatto ritorno i vecchi stati testuali.

Per tornare alla vecchia configurazione basterà cliccare sui tre puntini presenti in alto a destra, quindi accedere al menù impostazioni e cliccare sul nickname utilizzato nel servizio. In questo modo si potrà scegliere un messaggio di stato testuale da visualizzare nel proprio profilo. Ovviamente, però, questa opzione non eliminerà del tutto le Storie, che saranno visualizzate come allegati ai vecchi stati.

Una marcia indietro importante, quella di Whatsapp, che ha accolto le molte critiche.