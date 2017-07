Whatsapp si aggiorna ed introduce l'invio di ogni tipo di file

Il team che lavora suha ufficialmente iniziato il rilascio di un nuovo, importante aggiornamento per la famosa applicazione di messaggistica istantanea, mettendo a disposizione del grande pubblico alcune funzioni che in precedenza erano disponibili solo per gli utenti beta.

Chiaramente, la più interessante ed importante riguarda la possibilità di condividere all’interno delle chat qualsiasi tipo di file, dai documenti office agli APK, passando per i file .zip. E’ possibile scegliere queste nuove estensioni direttamente dal cellulare o da gestori esterni come Dropbox o Google Drive.

Altre novità includono un nuovo design della finestra che gestisce le chiamate vocali e video chiamate e la possibilità di formattare il testo direttamente selezionando un’opzione (grassetto, corsivo, barrato), senza dover inserire comandi specifici. Inoltre, da ora aprendo la fotocamera direttamente in WhatsApp ed effettuando uno swipe verso l’alto, sarà possibile accedere rapidamente alle foto scattate di recente.

Le novità sono disponibili su Android ed iOS.