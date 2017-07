WhatsApp tocca quota 1 miliardo di utenti attivi al giorno

Nel giorno in cui Facebook ha annunciato 2 miliardi di utenti attivi, anche la piattaforma di messaggistica istantanea controllata proprio dal social network ditocca un altro importante traguardo.

Gli sviluppatori di Whatsapp, infatti, attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, hanno annunciato che il servizio è ora utilizzato da 1 miliardo di utenti attivi al giorno. Un traguardo straordinario, soprattutto se si conta che proprio lo scorso anno, Whatsapp aveva annunciato che l’applicazione era si utilizzata da un miliardo di persone, ma su base mensile.

I dati sono per certi versi impensabili, ma dimostrano ancora una volta come ormai WhatsApp sia diventata la via preferita dalle persone per scambiare messaggi.

Nella fattispecie, oltre ad 1 miliardo di utenti attivi al giorno, l’applicazione può vantare una base di utenti mensile di 1,3 miliardi, che quotidianamente si scambiano 55 miliardi di messaggi. Messaggi che portano alla condivisione di 4,5 miliardi di fotografie ed 1 miliardo di video al giorno.

Il team che lavora sull’app, nell’annunciare questi traguardi, ha comunque messo in chiaro che “mentre siamo ancora increduli di fronte a questa pietra miliare, restiamo impegnati più che mai ad offrire nuove funzionalità volte ad espandere l’esperienza utente di WhatsApp, ma anche la semplicità e sicurezza”.