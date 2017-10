Whatsapp: la versione business è trapelata in rete

Un mese faha iniziato ad annunciare una nuova versione dell'applicazione, pensata per gli esercizi commerciali e le aziende.ha ricevuto alcuni screenshot che mostrano le principali novità e funzioni.

La versione business e quella standard risultano come due applicazioni separate. Il logo è simile, ma il simbolo del telefono è stato rimpiazzato dalla lettera B (business) in maiuscolo. La nuova versione richiede la creazione di un nuovo account associato ad un altro numero di telefono mobile oppure, per la prima volta nella storia dell'applicazione, si potrà utilizzare un numero di telefono fisso.

Whatsapp Business sembra apparire identico alla versione gemella fino a quando non ci si sposta nelle impostazioni dove troviamo due nuove voci:

- Statistics: sono visualizzati i numeri di messaggi ricevuti, inviati, letti, consegnati.

- Business settings: qui è possibile inserire le informazioni del profilo (nome dell'azienda, descrizione, ecc).

E' inoltre possibile inserire un messaggio di away, che riceverà chi provasse a contattare l'azienda quando non è disponibile. Infine, un cliente che proverà a contattare un azienda, vedrà apparire una piccola finestra di spiegazione sul profilo business con cui si sta per chattare e se l'azienda è stata verificata o meno.

Per il resto le due applicazioni rimangono identiche e offrono la stessa qualità di servizio, la creazione però di un app totalmente dedicata alle aziende aiuta a creare un sistema più efficiente, ricordiamo che fin'ora quest'ultime hanno sempre utilizzato il servizio come utenti comuni.