Whatsapp: via al lancio delle nuove emojicon, molto simili a quelle Apple

Qualche mese fa, in una interessante nota diffusa sul proprio club ufficiale, ha rivelato che quotidianamente oltre un miliardo di utenti inviano messaggi contenente emojicon, ormai diventate un vero e proprio linguaggio universale per la comunicazione.

Nella giornata di oggi, il famoso servizio di messaggistica istantanea ha iniziato il lancio di un nuovo set di emoticon che, come vi mostriamo nella comparazione presente in calce, è molto simile alla controparte di Apple. Alcune caratteristiche delle faccine sono più marcate (come i cuoricini nella faccina, o la lingua nel fantasma), ma fondamentalmente sono estremamente simili ed agli occhi dei meno esperti potrebbero sembrare praticamente identiche.

La nuova serie di emoji è disponibile nella versione beta di Whatsapp su Android.

Di recente Gboard di Google ha introdotto il supporto alle Bitmoji, mentre Apple con iPhone X ha presentato le emoji in grado di riprendere le espressioni facciali degli utenti. Whatsapp, invece, sembra voler proseguire per la propria strada.