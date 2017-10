Widiba adotta Apple Pay: si espande il servizio di Apple

Sebbene manchi all’appello quello che è comunque il principale istituto finanziario del nostro paese, ovverocontinua ad espandersi in Italia.

Widiba, la banca che fa parte del gruppo Monte dei Paschi, nata da poco più di tre anni, attraverso un banner pubblicato sul proprio sito web ufficiale ha annunciato l’arrivo del supporto ad Apple Pay.

I titolari di un conto corrente, quindi, potranno utilizzare l’applicazione per iOS per abbinare la propria carta di credito ed utilizzarla in tutti i punti vendita che dispongono di POS NFC contactless, senza dover inserire alcun PIN. Basterà infatti avvicinare semplicemente il cellulare al POS e confermare l’operazione attraverso il Touch ID o codice di sicurezza per poter effettuare il trasferimento di denaro.

Nelle note si legge che il servizio è ad oggi compatibile solo con le Carte di Debito Widiba, e l’utilizzo è supportato sia da iPhone (dal 6 al successivo) che Apple Watch.