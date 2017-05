WiFi4Eu: intesa per il WiFI gratis nei luoghi pubblici in Europa

La presidenza maltese del Consiglio Europeo, nella giornata di ieri con l’Europarlamento ha raggiunto un’intesa di massima su WiFi4Eu , l’iniziativa che si prepone l’obiettivo di portare internet gratis nei luoghi pubblici come ospedali, biblioteche e sedi istituzionali.

Alla base dell’accordo ci sarebbe la creazione di un portale multilingua, di semplice utilizzo, che consentirà agli utenti di accedere rapidamente a connessioni sicure, gratuite e soprattutto ad alta velocità. Le istituzioni locali che aderiranno al progetto, dal canto loro potranno sfruttare le suddette connessioni per fornire servizi digitali più potenti.

Secondo Emmanuel Mallia, il ministro maltese per la competitiva ed il digitale, “WiFi4Eu renderà internet veloce disponibile per molti cittadini che altrimenti non hanno la possibilità di usare connessioni ad alta qualità. In questo modo incoraggiamo anche l’uso dei servizi digitali e ridurremo il digital divide nei luoghi in cui l’accesso ad internet è limitato”.

Il budget ancora non è stato definito, e lo sarà solo più avanti, probabilmente dopo la revisione di metà mandato della programmazione pluriennale dell’UE.