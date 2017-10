Wind: All inclusive Unlimited Online Edition regala 5 Euro di ricarica

Interessante promozione lanciata da Wind oggi e rivolta a tutti coloro che attiveranno, attraverso il sito web ufficiale, l’offerta. Fino alla mezzanotte di oggi, infatti, l’operatore telefonico regalerà 5 Euro di ricarica utilizzando il codice

All Inclusive Unlimited Online Edition, per chi non la conoscesse, a 10 Euro ogni trenta giorni offre minuti illimitati verso tutti, 500 SMS e 5 gigabyte di internet in 4G, dove coperta.

Il costo di attivazione della promozione è di 3 Euro (al posto di 19 Euro), mentre per coloro che effettueranno la portabilità mantenendo il proprio numero non è previsto alcun canone, a fronte di un impegno di almeno 24 mesi. In caso di recesso prima di tale data, è previsto l’addebito di 19 Euro sul credito residuo.

Per la portabilità, è prevista la spedizione e consegna della scheda direttamente a casa degli utenti. Per coloro che abitano a Milano, Roma e Napoli è anche disponibile l’opzione di consegna in giornata pagando 9 Euro.

Per ottenere la ricarica in omaggio, basterà inserire il codice “WIND5” nel carrello al momento della ricarica.