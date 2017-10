Wind: la Fibra Infostrada KO a causa di un attacco hacker?

Emergono nuovi, interessanti dettagli sui problemi di connettività segnalati dagli utenti Fibra Infostrada la scorsa settimana e che, inizialmente, almeno secondo quanto affermato dallo stesso produttore, sarebbero riconducibili ad un problema firmware dei router

Nella giornata di oggi, però, si sta facendo strada l’ipotesi che porta ad un attacco hacker, che avrebbe interessato anche la linea ADSL, Fibra Ottica e di Telefonia Mobile di Tiscali.

L’operatore telefonico italiano, infatti, venerdì scorso ha pubblicato il post che trovate in calce, in cui annunciava che le proprie linee erano state vittima di un attacco hacker che aveva interessato anche i proprietari di modem DLink, Digicom e TPLink.

A conferma del collegamento tra Tiscali e Wind è apparso sul web il post su Facebook che trovate in calce, in cui l’utente Bonny F sottolinea come i router del produttore abbiano la porta 8023 aperta anche alle connessioni Telnet estere, rendendo possibile l’autenticazione inserendo le credenziali admin/admin.

Secondo alcuni siti, qualcuno si sarebbe accorto del grave problema ed avrebbe lanciato il malware BrickerBot, che ha sovrascritto il firmware dei modem vulnerabili con del codice casuale, rendendo i router non più accessibili da remoto e disabilitando qualsiasi tipo di connessione ad internet.

Dopo la scoperta di Mirai, questo approccio è diventato estremamente comune, e potrebbe essere stato adottato anche in Italia. Da parte dell’operatore però non è ancora arrivata alcun commento a riguardo.