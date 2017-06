Wind: internet a 128kbps dopo il superamento della soglia

Interessante offerta lanciata da Wind oggi. Per tutti gli utenti che hanno attiva la promozione All Inclusive, a partire dal prossimo 19 Giugno, al superamento della soglia prevista, sarà comunque garantita una velocità di 128kbps di internet.

Questo vuol dire che la velocità minima sarà quattro volte superiore alla precedente. Di seguito l’annuncio ufficiale dell’operatore: “dal 19/6 la tua offerta All Inclusive avrà Internet ILLIMITATO per essere sempre connesso.

Terminati i GIGA FULL SPEED compresi nella tua offerta, Internet resta sempre a tua disposizione senza costi aggiuntivi.

Potrai così continuare a navigare fino a 128 kbps, ad una velocità 4 volte maggiore di prima. Ti ricordiamo che comunque la velocità massima disponibile è ripristinata entro 48 ore dal rinnovo dell'opzione o dalla sottoscrizione di un'altra opzione Internet.

Inoltre ricorda che la Navigazione Hot-Spot è inclusa e puoi utilizzare il traffico internet della tua offerta anche con altri dispositivi collegati in Wi-Fi senza costi aggiuntivi.

Puoi controllare il tuo consumo dati dall'App Veon e dall'Area Clienti Wind o inviando un SMS al 4155 con testo DATI”.

La novità è senza dubbio interessante dal momento che una velocità di 128kbps garantisce comunque un ottimo funzionamento di applicazioni come WhatsApp e Facebook, a tempi di caricamento ragionevoli.