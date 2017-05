Wind lancia la nuova Smart 7+: 1000 minuti e 7 gigabyte a 7 Euro

A partire da ieri, 22 Maggio, tutti i nuovi clienti, che acquisteranno una nuova scheda SIM online, potranno attivare sul loro numero l’offerta, che a soli 7 Euro ogni quattro settimane offre un pacchetto molto interessante.

Come riportato dall’operatore, pagando la cifra in questione sarà possibile ottenere 1000 minuti veri (con tariffazione al secondo) verso tutti i numeri (sia fissi che mobili nazionali) e ben 7 gigabyte di traffico dati in 4G sulla rete Wind.

Il costo di attivazione è di 13 Euro, che però diventeranno 3 Euro nel caso in cui la SIM dovesse restare attiva sulla rete Wind per almeno due anni (24 mesi), altrimenti si provvederà alla decurtazione dei 10 Euro rimanenti con un addebito sul credito residuo.

L’offerta può essere richiesta attraverso questo indirizzo, ed è richiesto l’inserimento del CAP e dell’indirizzo email. Non è stato reso noto il termine massimo d'attivazione per la promozione.