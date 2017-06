Wind lancia Smart 10 Online Edition: 1000 minuti e 5gb a 10 Euro

ha da poco annunciato il lancio di, una nuova promozione rivolta a coloro che passano a Wind o che attiveranno una nuova SIM, disponibile in esclusiva online, che a 10 Euro ogni quattro settimane offre mille minuti e 5 gigabyte.

L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che si tratta di una promozione attivabile gratuitamente, e l’acquisto della nuova SIM può essere effettuato direttamente dal sito web dell’operatore, e nella fattispecie attraverso questa pagina. Per coloro che sono di Milano, Roma e Napoli è prevista la consegna la consegna in giornata (entro le 12:00) a soli 9 Euro, mentre per gli altri comuni italiani la consegna è gratuita e garantita il giorno seguente, solo però per gli ordini effettuati prima delle 14:00.

Sulle SIM inviate è presente il piano tariffario Wind Senza Scatto, che prevede chiamate a 29 centesimi al minuto ed SMS a 15 centesimi. Il costo settimanale del piano tariffario è di 19 centesimi ed include anche il servizio SMS MyWind.