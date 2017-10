Wind lancia Smart 7 Platinum: 1000 minuti e 30gb a 7 Euro al mese

Wind ha annunciato il lancio della nuova promozione, un’interessantissima offerta riservata a tutti coloro che effettuano la portabilità da TIM ed operatori virtuali, ad eccezione di Poste Mobile.

A soli 7 Euro ogni quattro settimane, Wind offre 1000 minuti di chiamate reali versi tutti e 30 gigabyte di traffico in 4G, ovviamente dove presente.

Wind Smart 7 Platinum ha un costo di attivazione di 14 Euro, e prevede una penale di 24 Euro in caso di disattivazione della SIM prima di 24 mesi. L’offerta può essere attivata da oggi, 6 Ottobre 2017, presso tutti i negozi del gestore sparsi sulla penisola.

Una piacevole sorpresa per coloro che erano alla ricerca di un motivo valido per passare ad un altro operatore ed allo stesso tempo cercavano una promozione in grado di offrire una quantità di gigabyte superiore alla concorrenza.

Fateci sapere se questa offerta vi ha convinto a passare a Wind o se, almeno al momento, non avete intenzione di effettuare alcuna portabilità.