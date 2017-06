Wind: nuove rimodulazioni per Noi Tutti ed All Inclusive Gold

Piacevoli rimodulazioni per i clienti, che va a migliorare le offerte già esistenti. L’operatore telefonico, infatti, ha deciso di premiare la fedeltà dei propri clienti, migliorandoed

Per tutti i rinnovi successivi al 18 Giugno di All Inclusive Gold, infatti, sono previsti 5 gigabyte extra ogni 28 giorni. Questa modifica però sarà effettiva solo per coloro che hanno attivato l’offerta tramite coupon, i quali saranno notificati attraverso l’SMS “Grande novità: dal 19/06/2017 la tua offerta All Inclusive Gold avrà 5 Giga in più ogni 28gg per navigare alla massima velocità disponibile”.

Per quanto riguarda Noi Tutti, invece, sono previste chiamate illimitate verso tutti i cellulari e telefoni fissi, anche in questo caso per il rinnovo successivo al 18 Giugno. Le offerte interessate sono Noi Tutti, Noi Tutti Big, Noi Tutti Plus e Noi Tutti Big 2013.

La comunicazione avverrà attraverso l’SMS “Grande novità: dal 19/06/2017 parli senza limiti! Con la tua offerta Noi Tutti avrai chiamate illimitate verso tutti i cellulari e telefoni fissi”.