Wind da ora consente di effettuare acquisti su App Store con il credito

Importante novità per i clienti in possesso di una sim. Da ora, infatti, è possibile effettuare acquisti suedutilizzando direttamente il credito telefonico presente sulla scheda, senza la necessità di abbinare la carta di credito al proprio account.

Per effettuare l’abbinamento della SIM ad iTunes, basta accedere al menù impostazioni dell’account in cui sono presenti le informazioni di pagamento, e selezionare “addebito telefonico” sotto “metodo di pagamento”, e quindi effettuare un tao su “usa questo numero di cellulare”.

Wind però ha sottolineato che coloro che sono in possesso di una SIM ad abbonamento vedranno i propri acquisti addebitati sul conto telefonico.

Si tratta di una novità senza dubbio interessante, che mira a facilitare la vita degli utenti ma anche a permettere loro di tenere sott’occhio le spese, in quanto a differenza delle carte di credito, non sarà più possibile effettuare acquisti. La speranza è che anche altri operatori seguano la falsariga di Wind.