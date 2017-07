Wind: piacevoli rimodulazioni per i clienti Noi Tutti ed All Inclusive 1000

Piacevoli sorprese per tutti i clientiche hanno attive le promozioni. Da oggi, infatti, sono entrate in vigore alcune importanti rimodulazioni, positive, che amplieranno ulteriormente l’offerta.

Per tutti coloro che hanno attiva l’offerta All Inclusive 1000, è previsto 1 gigabyte di internet extra ogni 28 giorni, senza alcun sovrapprezzo, mentre per i clienti con attiva qualsiasi offerta della linea “Noi Tutti”, sono previste chiamate illimitati verso i cellulari e telefoni fissi.

L’operatore telefonico negli scorsi giorni ha inviato a tutti degli SMS informativi, e le novità saranno operative da oggi.

Per quanto riguarda Noi Tutti, rientrano nell’offerta Noi Tutti Nov 2014, Noi Tutti 2013, Noi Tutti Special Edition, Noi Tutti più Nov. 2014 e Noi Tutti 400, ma attenzione, “il traffico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazione Wind consultabili sul sito wind.it".