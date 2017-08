Wind regala fino a 10 Euro di credito sulle ricariche online

Interessantissima offerta lanciata daed annunciata attraverso l’account Twitter ufficiale. L’operatore telefonico arancione, infatti, ha rivelato che, solo per oggi 28 Agosto, a tutti coloro che effettueranno una ricarica online attraverso il sito ufficiale o, regalerà il 10% di credito sull’ammontare totale.

Ciò vuol dire che, partendo da una ricarica minima di 2 Euro e raggiungendo un massimo di 100 Euro, gli utenti saranno in grado di ricevere fino a 10 Euro di credito aggiuntivo. Il funzionamento è molto semplice: l’ammontare aggiuntivo verrà accreditato in automatico sulla scheda SIM associata, ed è pari al 10% della ricarica, quindi 0,20 Euro per una ricarica da 2 Euro, 0,50 Euro se si caricano 5 Euro, 1 Euro su una ricarica da 10 Euro, eccetera, fino ad arrivare a 10 Euro se si ricaricano 100 Euro sul telefono.

Una promozione senza dubbio interessante, che mira ad incentivare l’utilizzo dei servizi online da parte degli utenti.