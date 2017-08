Wind rimodula All Inclusive 1000 e Noi Tutti: aumenti fino a 2 Euro

Altre rimodulazioni in arrivo per gli utenti. Dal prossimo 10 Settembre, infatti, il costo delle offerteedsubirà un aumento che, seppur non eccessivo, sicuramente non farà piacere agli utenti.

Noi Tutti e Noi Tutti Più costeranno 2 Euro in più ogni quattro settimane, mentre per All Inclusive 1000 è previsto un aumento di 1,50 Euro ogni quattro settimane. Nel comunicato diffuso, l’operatore telefonico imputa questo aumento alle “modifiche condizioni strutturali di mercato”, ma sottolinea comunque che gli interessati riceveranno un preavviso di 30 giorni via SMS.

Chiaramente, come previsto dall’articolo 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, i clienti potranno rescindere i contratti o effettuare portabilità ad altri operatori senza pagare alcuna penale o costo di disattivazione, attraverso una raccomandata da inviare a Wind Tre S.p.A. Casella Postale n. 14155, Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano.