Wind ha rimodulato All Inclusive Gold: costerà 1,50 Euro in più

Ennesima rimodulazione per i clienti. I clienti All Inclusive Gold , che proprio qualche settimana fa hanno ricevuto il messaggio di notifica dell’aumento dei gigabyte a disposizione per la navigazione web, quest’oggi sono di fronte all’ennesima rimodulazione.

Nella fattispecie, il canone mensile (che si rinnoverà ogni quattro settimane), costerà 1,50 Euro in più rispetto a prima, che come lamentato da molti, di fatto annulla il “regalo” fatto le scorse settimane. Il messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale è il seguente: “INFO MODIFICHE CONTRATTUALI - Luglio 2017

Wind ti informa che, dal primo rinnovo successivo al 16 luglio 2017, il costo della tua offerta aumenterà di 1,50 euro ogni 4 settimane.

La variazione è stata determinata dalla modifica delle condizioni strutturali di mercato”.

A fronte di tale rimodulazione, secondo l’articolo 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, gli utenti potranno esercitare entro 30 giorni il diritto di recesso dal contratto o la portabilità verso un altro operatore senza alcun costo inviando una raccomandata a “Wind Tre S.p.A. Casella Postale n. 14155, Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano”.

Ricapitolando, quindi, dal prossimo 16 Luglio a 10 Euro (sebbene il costo precedente fosse di 6 Euro, quindi andando per logica il nuovo sarebbe dovuto essere di 7,50 Euro) gli utenti avranno diritto a 400 minuti, 400 SMS e 10 gigabyte in 4G.