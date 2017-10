Wind Tre: avviata una campagna di sostituzione per i modem difettosi

Negli scorsi giorni su queste pagine abbiamo parlato più volte dei problemi di connettività registrati da molti utenti Infostrada, che successivamente sono stati attribuiti dallo stesso operatore ad un guasto tecnico per i modem

Wind Tre, infatti, ha provveduto ad informare gli utenti attraverso un SMS che “a seguito della sua segnalazione le comunichiamo che il problema dipende da un guasto tecnico del suo modem Nokia. Provvederemo pertanto insieme a Nokia alla sostituzione dell’apparato. A breve la contatteremo per concordare la data dell’intervento. Ci scusiamo per il disagio e rimaniamo a sua disposizione attraverso i nostri servizi di assistenza.”

Tuttavia, oggi ci giunge notizia che la compagnia ha messo su un programma di sostituzione per i suddetti modem guasti, il tutto ovviamente a costo zero. Gli interessati, e coloro che rientrano nella procedura, verranno informati da Wind Tre attraverso una mail in cui viene spiegata la procedura di sostituzione ed una guida d’installazione, che non prevede alcuna spesa.

Ma non è tutto, perchè è previsto anche un rimborso automatico di un canone per l’offerta Fibra sulla prossima fattura, ed un indennizzo secondo la carta servizi.

Wind Tre starebbe anche pensando di erogare un bonus, quantificabile in 50 gigabyte di traffico web ad Ottobre ed altrettanti gigabyte a novembre.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete ricevuto la notifica attraverso SMS, email o altro.