Wind Tre: "entro un anno diventeremo la migliore rete d'Italia"

L’amministratore delegato di Wind Tre , è stato intervistato dal Sole 24 Ore per fare il punto non solo sulla situazione economica del nuovo operatore, ma anche per annunciare degli importanti investimenti per potenziare la rete.

Hedberg, senza mezzi termini, ha annunciato che l’obiettivo della società è di rendere la rete entro 12/18 mesi la migliore d’Italia, posizionandola anche davanti ai concorrenti rappresentati da TIM e Vodafone. La rete è stata più volte criticata dagli utenti, e proprio per fugare ogni critica, la compagnia ha messo sul piatto 6 miliardi di Euro di investimenti per potenziarla e migliorare la copertura in tutto il territorio italiano.

Per quanto riguarda il fisso, il CEO ha anche promessi investimenti con Open Fiber, la cui partnership valida fino al 2024: “proprio in questi giorni abbiamo esteso la collaborazione per i servizi Ftth a i Giga in ulteriori 258 città”, afferma il dirigente.

Per quanto riguarda il processo d’integrazione, Hedberg ha affermato che “nel 2018 saremo ancora più stabili e posso garantire che siamo a buon punto per condurre la società in un ulteriore periodo di crescita e di sviluppo attraverso la creazione di un player che ha il digitale nel suo DNA”.