Wind Tre: Jeffrey Hedberg nuovo amministratore delegato della società

Wind Tre , attraverso un comunicato stampa diffuso sul sito ufficiale, ha annunciato che gli azionisti Hutchison Holdings e VEON hanno ratificato la nomina a Chief Executive Officer di, che prende il posto di Maximo Ibarra.

Canning Fok, Presidente della joint venture, ha dichiarato: “Jeffrey Hedberg è un Chief Executive Officer con un'ampia esperienza globale e di successo che ha guidato società di telecomunicazioni mobili negli Stati Uniti, Africa e Asia. Siamo lieti di dargli il benvenuto come CEO di Wind Tre.”

Il nuovo CEO di è detto “orgoglioso di essere stato nominato alla guida di Wind Tre. La sua tecnologia, le sue persone e le opportunità di mercato ne fanno uno dei business più dinamici nelle telecomunicazioni in Europa, con un’offerta alla clientela unica in un’ industria in continua evoluzione. Sono pronto a guidare il team verso una nuova fase di crescita e a realizzarne gli obiettivi in questo momento di mercato estremamente stimolante ed innovativo”.

Per la nuova società, che ricordiamo opera in Italia dall’inizio gennaio 2017, si apre quindi una nuova fase.