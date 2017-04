Wind Tre: spunta la data d'attivazione del roaming

Direttamente da UPGO.News, uno dei portali italiani che negli ultimi tempi si è imposta come fonte estremamente affidabile nel campo dei rumor, arrivano le prime indicazioni sulla data di attivazione del roaming a seguito della fusione tra

Secondo quanto affermato dal sito, il processo comincerà tra il 3 ed il 5 Maggio, come da tabella di marcia stilata al momento della fusione. Proprio il fatto che le due compagnie vogliano rispettare la tabella di marcia può essere un’importante indicazione per il futuro.

Al momento però da parte della nuova società ancora non è arrivata alcuna indicazione, ma qualora le date dovessero davvero essere quelle trapelate, la comunicazione ufficiale potrebbe essere ormai prossima.

L'attivazione del roaming rientra nella nuova rimodulazione messa in atto da Tre Italia a seguito della fusione con Wind.