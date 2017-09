Wind ufficializza le offerte per iPhone 8 ed iPhone 8

Debutta oggi nel listinoil nuovo iPhone , ed in generale, dal momento che in precedenza l’operatore telefonico arancione era rimasto fuori dal mondoOra, però, grazie alla fusione con Tre Italia, è possibile acquistare i nuovied

Di seguito le offerte.

iPhone 8

Ricaricabile: 22 Euro al mese + 99,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 25 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la variante da 256 gigabyte;

Abbonamento: 19 Euro al mese + 99,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la variante da 256 gigabyte;

Partita IVA: 19 Euro al mese + 99,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la variante da 256 gigabyte;

iPhone 8 Plus

Ricaricabile: 22 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 25 Euro al mese + 299,90 Euro di anticipo per quella da 256 gigabyte;

Abbonamento: 19 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 299,90 Euro di anticipo per la versione da 256 gigabyte;

Partita IVA: 19 Euro al mese + 199,90 Euro di anticipo per la versione da 64 gigabyte. 22 Euro al mese + 249,90 Euro di anticipo per 256 gigabyte;

Le rate sono da 30 mesi, e verranno accredito ogni quattro settimane per le offerte per Abbonamento e Partita IVA.

Scegliendo iPhone con Ricaricabile, Wind regalerà 2 GIGA Full Speed aggiuntivi al mese per 30 mesi con Telefono Incluso. Su ogni SIM si può attivare una sola offerta con i 2 Giga aggiuntivi. In caso di cambio o aggiunta di un terminale, la promo sarà valida per ulteriori 30 mesi.

Scegliendo iPhone con Abbonamento o Partita IVA, si avrà diritto a 5 GIGA Full Speed aggiuntivi ogni 4 settimane con Telefono Incluso.

In caso di cambio o aggiunta di un terminale, la promozione sarà valida per ulteriori 30 rinnovi a condizione che il nuovo terminale sia tra quelli in offerta.

I prezzi per Partita IVA sono da intendersi IVA esclusa.

Il pagamento può avvenire solo con carta di credito.