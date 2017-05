Windows 10: 300 milioni di utenti attivi al giorno

di, nel corso di un’intervista con Bloomberg Tech, ha rivelato cheviene utilizzato da 300 milioni di utenti al giorno, che lo usano con una media di 3,5 ore. Mensilmente, invece, la base di utenti è di 400 milioni, “l’adozione più veloce che abbiamo registrato”.

Nel corso dell’intervista, nell’affermare il proprio entusiasmo per i progressi registrati da Windows 10, il dirigente ha anche parlato di Windows 10 S, la nuova versione presentata qualche giorno fa nel corso del keynote primaverile. Mehdi ha sottolineato alcuni vantaggi di 10 S, come ad esempio il fatto che non bisognerà installare le applicazioni, dal momento che si basano interamente sullo Store, ma si è anche concentrato sulla sicurezza, la suite Office e la possibilità di giocare a Minecraft, ormai divenuto un fenomeno a livello mondiale.

Secondo alcune stime, inoltre quasi il 10% di coloro che hanno installato Ten, avrebbero aggiornato al Creators Update, il primo major update per l’OS. Al momento però cifre complete non ne sono disponibili, ma potrebbero arrivare nel corso della Build Conference della prossima settimana.