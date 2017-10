Windows 10 ARM: la batteria durerà anche più di un giorno

già da tempo, in collaborazione con, sta lavorando su, una nuova versione del sistema operativo progettato per girare anche su processori che solitamente vengono utilizzati nel mercato della telefonia mobile, negli smartphone top di gamma.

Proprio a riguardo sono arrivate delle interessanti affermazioni da parte di un dirigente della divisione, il quale nel corso di un evento tenuto ad Hong Kong ha affermato che Windows 10 ARM, grazie alle ottimizzazioni apportate, sarà in grado di garantire autonomia della batteria di intere giornate, una caratteristica destinata a “cambiare le carte in tavola”.

Peter Bernand, uno dei program manager del progetto, ha sostenuto che “Windows 10 ARM è oltre le nostre aspettative, soprattutto per quanto riguarda la batteria. Posso utilizzare un dispositivo per più di un giorno senza doverlo ricaricare. In questo modo gli utenti saranno in grado di girare senza i caricabatterie. E’ questo che vogliamo come durata della batteria”.

Bernard sostiene che i dispositivi ARM-powered saranno dei “game-changer” per il mercato dei PC portatili, ma ancora non ha rivelato quando saranno disponibili i primi dispositivi basati su questo nuovo ecosistema.