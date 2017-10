Windows 10:come liberare 30 gigabyte di spazio sugli HDD dopo il Creators Update

Microsoft qualche giorno fa ha rilasciato il Creators Update per, l’importante aggiornamento di sistema per i computer che introduce una vasta gamma di nuove funzionalità e miglioramenti, comprese nuove opzioni per la privacy e la sicurezza.

Tuttavia, un aggiornamento come questo, richiede una grossa quantità di spazio sugli hard disk per effettuare il download, ed i file che Microsoft trasferisce sui computer non vengono rimossi in automatico. Il che vuol dire che il Fall Creators Update potrebbe essere responsabile per la perdita di spazio dai computer, 30 gigabyte per la precisione.

Alcuni utenti hanno però scoperto un modo per liberare questi 30 gigabyte.

Il processo è molto semplice: basta aprire lo strumento “Pulitura Disco” con i privilegi di amministratore, e selezionare le opzioni per “ripulire i file i file di sistema”. In questo modo il sistema operativo libererà dagli hard disk circa 30 gigabyte di spazio, dal momento che elimina anche i file temporanei d’installazione.

Proprio il Fall Creators Update, offre anche un altro modo per portare a termine la procedura. Basta cliccare col tasto destro su “Sistema” e selezionare “Archiviazione” ed abilitare le opzioni “elimina file temporanei” e “rimuovi i file nel cestino degli ultimi 30 giorni” per guadagnare la stessa quantità di spazio sui dispositivi di archiviazione.

Fateci sapere nei commenti se avete eseguito la procedura e se avete liberato spazio dai vostri PC.