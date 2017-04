Windows 10: il Creators Update disponibile per il download manuale

Ad una settimana dall’ annuncio della data di rilascio ufficiale,ha rilasciato (come previsto) il file ISO del, l’aggiornamento importante perche sarà disponibile attraversoil prossimo

Gli utenti interessati possono scaricare da questo indirizzo la build 1703 ed installarla attraverso un CD o una penna USB, senza aspettare la distribuzione attraverso l’app ufficiale. L’aggiornamento era disponibile già da una settimana per tutti gli iscritti al programma Insider, ed il file masterizzabile era già stato scovato da alcuni utenti nei server della società di Redmond.

Il Creators Update porterà con se delle novità molto interessanti, tra cui una nuova versione di Paint, una nuova modalità di gioco per ottimizzare le impostazioni del PC ed alcune feature aggiuntive per colmare il divario tra Windows 10 ed Xbox.

La speranza di Microsoft è che questo aggiornamento spinga coloro che non l'hanno ancora fatto ad aggiornare i propri PC a Ten.