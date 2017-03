Windows 10 Creators Update: download manuale disponibile dal 5 Aprile

si prepara ad un rilascio estremamente graduale per ildi, che come noto sarà disponibile attraversoa partire dal prossimo 11 Aprile. Per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull’aggiornamento, il gigante di Redmond lo metterà a disposizione degli utenti già a partire dal 5 Aprile.

Da tale data, come rivelato dalla stessa Microsoft attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, gli utenti potranno scaricarlo manualmente. La compagnia di Satya Nadella, nella fattispecie, metterà a disposizione i file ISO che, una volta masterizzati, consentiranno l’installazione manuale dell’aggiornamento, la cui build 15063 è stata scovata nei server di Microsoft qualche giorno fa.

Gli utenti Windows Phone saranno però costretti ad attendere il 25 Aprile prima di poter mettere le mani sull’importante aggiornamento, che si concentra principalmente su nuove funzionalità volte a stimolare la creatività degli utenti, ma anche sull’intrattenimento e la realtà mista.