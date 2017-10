Windows 10: ecco come forzare l'aggiornamento al Fall Creators Update

Nella giornata di ieriha rilasciato l’atteso aggiornamento per, il, che introduce tante novità al sistema operativo, tra cui una nuova interfaccia grafica e Paint 3D.

L’aggiornamento è in fase di rollout, ma non tutti i computer hanno ricevuto la notifica di disponibilità dell’aggiornamento, ma per coloro che sono desiderosi di effettuare l’update è possibile forzare l’aggiornamento.

Per farlo, basta basta utilizzare lo strumento “Assistente aggiornamento Windows 10”, accessibile attraverso questa pagina, su cui si dovrà cliccare semplicemente su “Update Now”. Verrà effettuato il download di un mini tool permetterà di iniziare il processo. Secondo alcuni utenti, l’intera procedura durerà alcune ore, tra il download e l’installazione.

L’alternativa è utilizzare il “Media Creation Tool”, accessibile sempre attraverso la stessa pagina e che consente di reinstallare il sistema operativo.

Come sempre, vi invitiamo ad effettuare l’aggiornamento una volta concluse tutte le operazioni.