Windows 10: ecco gli smartphone che riceveranno il Creators Update

rilascerà in via ufficiale ilil prossimo 11 Aprile su PC, ma oggi arrivano anche delle novità per quanto riguarda la distribuzione su smartphone. Secondo quanto riferito da alcuni siti, saranno solo tredici gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento.

Nella fattispecie, si tratterà dell’Alcatel Idol 4S, HP Elite x3, Lenovo Softbank 503LV, MCJ Madosma Q601, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 640, Microsoft Lumia 640 XL, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 950, Microsoft Lumia 950 XL, Trinity NuAns Neo e VAIO VPB051 [Vaio Phone Biz].

L’aggiornamento, secondo MSPoweruser, non porterà molte novità per gli smartphone. Una volta installato, gli utenti potranno godere dei numerosi miglioramenti a Microsoft Edge, ma il nuovo supporto agli e-book e la nuova icona per la funzione “condividi”.

Il rilascio è previsto, sui tredici dispositivi in questione, a partire dal 25 Aprile. Non è noto se alla lista verranno aggiunti altri devices oppure no.