Windows 10: il File Explorer ora contiene delle pubblicità

sembra voler adottare lo stesso approccio delle pubblicità mobile anche sudesktop. Secondo quanto emerso oggi sul web, il gigante di Redmond avrebbe iniziato ad inserire degli annunci pubblicitari nel File Explorer del sistema operativo.

Chiaramente non si tratta di pubblicità invasive, ma di semplici annunci testuali che promuovono i prodotti del colosso di Redmond come OneDrive. L’annuncio, altro non è che un promemoria che ricorda agli utenti che possono ottenere 1 terabyte di cloud storage sul servizio della compagnia americana.

Non sono al momento noti modi e tempi attraverso cui appare questa pubblicità, dal momento che sembra essere totalmente casuale, ma può essere nascosta attraverso le opzioni della cartella e disattivando le notifiche dalle impostazioni del sistema operativo.