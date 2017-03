Windows 10: già disponibili le ISO del Creators Update

ha già rilasciato, seppur silenziosamente, i file ISO del. Neowin infatti ha individuato i due file, per le versioni a 32 e 64 bit del sistema operativo, direttamente sui server del colosso di Redmond. Le due ISO portano il numero di build 15063, lo stesso del Fast e Slow Ring a disposizione dei Windows Insider.

Di seguito i due link:

Le due ISO saranno disponibili al pubblico generale il prossimo mese: alcuni rapporti riferiscono che la distribuzione ufficiale del Creators Update dovrebbe cominciare Martedì 11 Aprile.

Per effettuare l’aggiornamento, basta masterizzare il file ISO ed avviare la procedura d’installazione.

Chiaramente non si tratta della versione finale, in quanto Microsoft dovrebbe rilasciare nel corso delle prossime settimane delle ulteriori patch di sicurezza e correzioni varie per migliorare la stabilità.