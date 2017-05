Windows 10: Microsoft al lavoro su un nuovo Centro di Controllo?

Con il lancio della build 19199 diper PC,ha presentato una pletora di nuovi cambiamenti e caratteristiche per gli Insider, che possono iniziare a mettervi le mani su già da subito. A corredo da tale annuncio, il gigante di Redmond ha anche pubblicato uno screenshot che mostra una funzione ancora non annunciata.

Si tratta di un Centro di Controllo, che come si può vedere dallo screenshot presente in calce, contiene tutte le opzioni di base per i computer, e permetterà di accedere rapidamente alle varie impostazioni: sarà quindi possibile regolare la luminosità, attivare la modalità aereo, abilitare il WiFi o la connessione dati.

Fonti vicine al gigante di Redmond riferiscono che a seguito del lancio di questo Centro di Controllo, le azioni rapide non saranno più presenti nel Centro di Notifica.

La feature però almeno al momento ancora non è stata annunciata in via ufficiale, il che vuol dire che il gigante potrebbe anche decidere di non lanciarla qualora i test dovessero dare esito negativo.