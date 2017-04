Windows 10 Mobile: Creators Update ufficialmente disponibile per il download

Seppur in ritardo rispetto alla controparte per PC,ha ufficialmente iniziato la distribuzione a livello mondiale sudelsui dispositivi supportati.

L’aggiornamento, che non include le molte novità aggiunte su computer, può essere scaricato direttamente dagli smartphone nelle regioni in cui è stato rilasciato.

Si tratta di un minor update, che si concentra maggiormente su miglioramenti dell’usabilità e correzioni che renderanno l’esperienza molto più fluida ed intuitiva.

Microsoft ha rivelato che la distribuzione arriverà in maniera graduale, il che vuol dire che se il vostro dispositivo rientra tra quelli supportati ed ancora non avete ricevuto la notifica l’aggiornamento ancora non è arrivato nella nostra regione. La disponibilità chiaramente dipende dal produttore, il modello, il paese e l’operatore.

I dispositivi supportati sono HP Elite x3, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 640, Microsoft Lumia 640 XL, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 950, Microsoft Lumia 950 XL, Alcatel IDOL 4s, Alcatel OneTouch Fierce XL, SoftBank 503LV, VAIO Phone Biz, MouseComputer MADOSMA Q601 e Trinity NuAns NEO.