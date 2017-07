Windows 10 Mobile: in arrivo un nuovo smartphone Premium?

A quanto parenon ha deciso di mollare completamente il settore degli smartphone. Secondo quanto affermato da Brad Smiths, il direttore esecutivo di thurrott.com, il gigante di Redmond starebbe testando internamente un prototipo di uno dispositivo basato su

Lo stesso Smiths non non ha però svelato se si tratta di uno smartphone o di un tablet, ma la notizia è interessante in quanto dimostra che la società americana non ha intenzione di abbandonare in toto il settore hardware mobile.

Secondo molti potrebbe anche essere il tanto atteso Surface Phone, ma a riguardo non sono arrivate né conferme, tanto meno smentite. Sappiamo però che il team sarebbe guidato da Alex Kipman, l’uomo di punta della squadra che si occupa di HoloLens, il che vuol dire che questo smartphone o tablet potrebbe focalizzarsi anche sulla realtà virtuale ed aumentata.

Le parti però sono tutte d’accordo sul fatto che i lavori sono nelle fasi iniziali e che il lancio potrebbe avvenire solo nel 2018.