Windows 10 Mobile:Microsoft aggiorna i requisiti hardware per il Creators Update

, proprio nella giornata di ieri ha rilasciato le ISO del, che possono essere installate su PC da tutti coloro che desiderano mettere le mani sull’aggiornamento in anticipo rispetto alla data di rilascio reale, prevista per l’11 Aprile.

L’azienda, inoltre, ha anche aggiornato i requisiti hardware minimi per la versione Mobile dell’importante aggiornamento, che come noto sarà disponibile a partire dal 25 Aprile su una ristretta cerchia di dispositivi.

Microsoft non ha aggiunto il supporto per i chipset come lo Snapdragon 821 e 835, ma ha rimosso dalla lista dei SoC supportati processori dual-core come lo Snapdragon 208, lasciando in lista solo gli Snapdragon 210, 617, 808, 810 ed 820. Tra i chip che possono ricevere l’aggiornamento, la novità sostanziale (ed anche l’unica) è rappresentata dall’abbandono agli Snapdragon S4 Play ed S4 Pro, mentre resta in lista l’S4 Plus.

Restano invariati i requisiti RAM e di storage, mentre per quanto riguarda le risoluzioni sono state apportate delle modifiche. Possono essere adottate su display con diagonale massima di 9 pollici le risoluzione WXGA (1280x800 pixel) su un pannello grande minimo 6,01 pollici, mentre le XGA (1027X768) e WSVGA (1027x600 pixel) su schermi tra i 7 ed i 9 pollici.

I dettagli aggiornati sono disponibili anche sul sito ufficiale.