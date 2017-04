Windows 10: il nuovo design del menù Start si mostra in uno screenshot

Il prossimo major update cherilascerà entro la fine dell’anno, a quanto pare si concentrerà anche sul design. Le modifiche riguarderanno anche il menù Start, come confermato da alcuni screenshot trapelati su Twitter e pubblicati da

Come si può vedere in calce, il nuovo menù Start di Windows 10 dovrebbe essere caratterizzato da effetti di trasparenza. Alcune fonti già in passato avevano rivelato a The Verge che Microsoft si sarebbe concentrata proprio sugli effetti di trasparenza, ecco perchè il concept trapelato si basa proprio su informazioni certe.

Chiaramente il tutto è ancora in divenire, e gli ingegneri del colosso di Redmond ancora non hanno preso una decisione definitiva sul da farsi. Maggiori dettagli su questo aggiornamento, però, potrebbero arrivare già nel corso della Buid Conference per gli sviluppatori, che la società di Satya Nadella terrà a Seattle il prossimo mese, e che si concentrerà principalmente sul comparto software.