Windows 10: problemi con il patch tuesday di Ottobre

Nelle ultime ore gli utenti che hanno installato l’aggiornamento per Windows 10 rilasciato dal gigante di Redmond martedì scorso, hanno lamentato problemi con il pacchetto, che conteneva molte correzioni.

Gli utenti segnalano il classico Blue Screen of Death che, in alcuni casi, impedirebbe completamente l’avvio delle macchine. Il problema sembra interessare diversi tipi di computer, indipendentemente dal produttore. In un rapporto si legge che prima verrebbe mostrata la schermata blu, dopo di che il computer inizierebbe a riavviarsi automaticamente, fin quando non viene mostrata l’opzione per il ripristino del sistema.

Non è chiaro il motivo per cui il tutto accada, ma altri utenti su Reddit lamentano addirittura l’impossibilità a concludere il processo d’installazione, che resterebbe bloccato.

Dopo le prime segnalazioni si è scoperto che il bug riguarderebbe esclusivamente l’ambiente enterprise, ed il tutto è stato confermato anche da Susan Bradley di Microsoft sul forum ufficiale: “Microsoft ha rilasciato accidentalmente i Delta Updates su WSUS”, ciò provoca il blocco del sistema.