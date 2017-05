Windows 10 S: upgrade gratuito a Windows 10 Pro per i disabili

La nuova versione di, la, come abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, è rivolta principalmente agli studenti e scuole, e sebbene includa molte delle feature che sono presenti su Windows 10 Pro, alcune funzioni non sono presenti.

E’ il caso di quel pacchetto di applicazioni che sono utilizzate da persone affette da disabilità, come le tecnologie assistive. Fortunatamente, però, la società di Satya Nadella ha intenzione di venire loro incontro e nella giornata di ieri ha annunciato che consentirà agli utenti che le utilizzano di passare gratuitamente da Windows 10 S a Windows 10 Pro gratuitamente.

Lo sviluppatore americano, in un post pubblicato sul blog, ha inoltre dichiarato che continuerà a lavorare con i propri partner per portare più applicazioni che usano le tecnologie assistive sul Windows Store, per eliminare la necessità di passare per forza a Windows 10 Pro. Per il momento, però, agli utenti sarà permesso di passare gratuitamente alla versione più completa del sistema operativo.