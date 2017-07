Windows 10 S: al via i test per gli sviluppatori, file ISO disponibile su MSDN

Di, ovvero la nuova versione del sistema operativo diprogettato per studenti, in quanto si basa esclusivamente sulle applicazioni presenti sul Windows Store, abbiamo a lungo parlato su queste pagine.

Da oggi però il nuovo sistema operativo è disponibile attraverso un file ISO che gli sviluppatori possono scaricare ed installare sulle rispettive macchine per testarlo e soprattutto provare le applicazioni di Windows 10 S.

In particolare, Microsoft sta spingendo per portare gli sviluppatori a creare applicazioni incentrate sull’educazione, in modo tale da mettere tra le mani degli utenti un nuovo ecosistema quanto mai pronto e ricco al momento del lancio. L’obiettivo infatti è di arricchirlo entro l’inizio delle scuole, a Settembre, ed a riguardo il gigante di Redmond è stato chiaro sin da subito.

Tutti coloro che sono interessati hanno bisogno di un abbonamento MSDN per poter scaricare il file ISO e provare Windows 10 S. Chiaramente raccomandiamo l’installazione su un computer secondario in quanto l’OS è ancora soggetto a bug.