Windows 10 si può sbloccare con il lettore di impronte dei Galaxy S8, S7 ed S6

Grazie all’applicazioneè ora possibile sbloccareattraverso il lettore di impronte di diversi smartphone della gamma S, per un’opzione prima possibile solo con il tabletdella casa coreana.

Con l’ultimo aggiornamento software la feature è stata introdotta per il Galaxy S8, ma anche per S6 ed S7, che sono stati resi compatibili con Windows Hello. Unico paletto è la presenza di Windows 10 Creators Update, basta quindi aggiornare il proprio OS ed essere in possesso di uno dei Galaxy S sopra citati per poter utilizzare la feature. Si tratta di una funzione interessante e utile ad aumentare la sicurezza del proprio PC, senza per questo dover puntare su password complicate.