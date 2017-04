Windows Mixed Reality: rivelato oggi il visore di Acer

aveva annunciato i suoi visori ingià ad inizio di quest'anno, oggiha tenuto a New York una conferenza trasmessa in live-streaming per mostrare i suoi nuovi prodotti. Tra questi anche il nuovo interessantissimo

"Acer ha collaborato con Microsoft per inviare già a Marzo il primo kit per sviluppatori basato su Windows Mixed Reallity, in modo da permettere agli sviluppatori di comprendere a pieno il potenziale di questa nuova tecnologia", ha dichiarato un portavoce di Acer.

Sebbene alla presentazione di oggi Acer non abbia mostrato il suo visore WMR in funzione, Mark Bolas di Microsoft ha rivelato alla stampa alcuni preziosi dettagli sul prodotto. "É probabilmente il visore più leggero che abbia mai indossato", ha commentato. Soffermandosi in particolare sulla possibilità di alzare lo schermo del visore in modo da tornare "al mondo vero" senza dover togliere tutto l'headset.

Acer non ha voluto rivelare il prezzo del visore, tuttavia Microsoft aveva già annunciato in precedenza che i visori Windows Mixed Reality prodotti dalle terze parti dovrebbero partire dai 299€.