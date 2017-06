Xiaomi annuncia il Ninebot Plus: costerà 514 Dollari

, in occasione di un evento tenuto a Pechino questa mattina, ha annunciato la nuova generazione di, lo scooter con bilanciamento automatico frutto dell’acquisizione di, una società specializzata proprio nella produzione dei suddetti prodotti.

Il nuovo Ninebot Plus porta con se una vasta gamma di novità ad un prezzo di 514 Dollari. Innanzitutto sono presenti due pneumatici antiscivolo gonfiabili da 11 pollici ed un telaio elastico composto in una nuova lega di magnesio. A livello di peso, si aggira sui 16 chilogrammi e misura 57,7x28x62 centimetri, ed a differenza del Ninebot Mini sarà disponibile solo in bianco.

Una nuova aggiunta è rappresentata dal telecomando, che consente di sbloccare lo scooter e farlo arrivare automaticamente presso la posizione in cui si trova il proprietario. Il telecomando è ricaricabile ed ha una durata della batteria di 9 ore, variabile ovviamente a seconda dell’utilizzo.

Un’altra caratteristica molto importante del NineBot Plus riguarda una modalità di carico che consente di trasformarlo in una sorta di carrello per trasportare oggetti, con un peso massimo di 20 chilogrammi.

La feature più interessante però non può che essere la Plus Camera, che ha una stabilizzazione ottica su tre anni, risoluzione di 1080p ed un sensore angolare di 104°.

A livello di specifiche tecniche, può raggiungere una velocità massima di 18 chilometri, in quanto è dotato di due motori da 400W. Lo scooter ha può trasportare massimo 100 chilogrammi quando è in modalità di guida.

La batteria da 329 Wh può garantire massimo 35 chilometri con una singola carica, di 5,5 ore. Il NineBot Plus sarà disponibile dall’11 Luglio ad un prezzo di vendita di 514 Dollari. Sull’eventuale arrivo in Europa non sono disponibili informazioni.