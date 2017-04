Xiaomi: improbabile l'approdo dei dispositivi negli USA ed Europa

è da tempo uno dei marchi di smartphone cinesi più importanti del mercato. Tuttavia, almeno ufficialmente, i dispositivi della compagnia sono disponibili solo nei mercati asiatici e non sono ancora approdati negli Stati Uniti ed Europa, nonostante la promessa di alcuni dirigenti.

In una recente intervista con Wang Xiang, che ha preso il posto di Hugo Barra come Global VP, il rappresentante della compagnia si è mostrato molto riluttante a fornire una possibile data di lancio dei dispositivi Xiaomi negli Stati Uniti ed Europa, segno che almeno al momento è altamente improbabile vedere gli smartphone della società nei negozi del Vecchio Continente.

I motivi non sono noti, ma dietro la decisione potrebbe esserci la crescente popolarità di marchi come OnePlus, Huawei ed Honor, che potrebbero non giustificare l’investimento.