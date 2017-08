Xiaomi lancia le nuove cuffie Mi Sports Bluetooth Headset Mini

lancia le nuovepensate per gli sportivi, che arrivano in questo modo alla loro seconda "generazione". La società cinese aveva già annunciato la prima "serie" di auricolari senza fili lo scorso novembre e i prodotti appartenenti ad essa si erano rivelati molto buoni.

In particolare, il punto di forza della "vecchia generazione" era da ricercarsi nella batteria da 110mAh che garantiva un'autonomia di oltre 7 ore. Le nuove cuffie "ereditano" molto, soprattutto a livello di design, dalla precedente "generazione" ma pesano appena 14.5 grammi (contro i 17.8 dei "vecchi" modelli) e presentano la certificazione IP4X, in modo da risultare impermeabili all'acqua.

Le nuove Xiaomi Mi Sports Bluetooth Headset Mini verranno commercializzate a partire dai prossimi giorni solamente in Cina, per il momento. Il prezzo si aggira sui 169 yuan, circa 21 euro. Per acquistarle dall'Italia, probabilmente, dovremo affidarci ai soliti siti cinesi.