Xiaomi Mi 5X, ufficiale anche il modello 'economico' con 32GB di memoria interna

Vi abbiamo parlato a lungo su queste pagine di. Lo smartphone in questione, infatti, è stato annunciato ufficialmente lo scorso, attirando le attenzioni degli utenti disposti ad investire sulla

Nonostante questo, però, Xiaomi ha deciso di rendere ancora più economico il suo nuovo smartphone, annunciando una variante con 32GB di memoria interna. La nuova "versione" di 5X si differenzia solamente per la ROM e per il prezzo, le restanti caratteristiche tecniche non cambiano.

Troveremo, dunque, un display Full HD (1920x1080 pixel) da 5.5 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 625, 4 GB di RAM, una dual camera posteriore da 24MP (12MP + 12MP), una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 3080 mAh. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con MIUI 9.

Questa variante di Xiaomi Mi 5X avrà un prezzo di 1299 Yuan (circa 166 euro), mentre la "versione base" è commercializzata a 1499 Yuan (circa 190 euro).